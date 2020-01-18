رئيس «شرم الشيخ» يكشف عن مكاسب مهرجان الهجن

قال اللواء محمود السولية، رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، إن أسباب الاهتمام برياضة الهجن من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، هو البعد الاجتماعي الذي يحققه لجميع القائمين على تلك الرياضة، والذي يتمثل في ارتفاع المستوى المعيشي لهم.وأضاف السولية خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن من ضمن المستفيدين من السباق هم الأطباء البيطريين والمسئولين عن تغذية الهجن، وغيرهم من منسقي السباق، مشيرَا إلى أن الإبل التي تفوز في ذلك السباق، يرتفع ثمن بيعها ويصل لمليون جنيه، مما يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للدولة.وأوضح رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، أن رياضة الهجن لها موروث ثقافي كبير لدى جميع القبائل العربية، موضحًا أنها تقوم عليها الكثير من الأنشطة الثقافية والفرق الاستعراضية.