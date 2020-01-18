«ماونتن فيو» توقع عقود إنشاءات جديدة بقيمة 3.5 مليار لمشروع «iCity»

أبرمت شركة "ماونتن فيو" عقودًا إنشائية مع مجموعة من المقاولين، من ضمنهم مكتب «المهندسون الاستشاريون العرب»- "محرم باخوم" وشركة دار المعمار للهندسة DME و"ريدكون" بقيمة 3.5 مليار جنيه مصري، وذلك لتولي وتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بموقع مشروع «iCity»، وأعلنت الشركة أنه بحلول يونيو من عام 2020 الحالي، ستبدأ الشركة في تسليم 1200 وحدة سكنية فى المشروع.تم تكليف الشركات بموجب هذه الاتفاقيات الجديدة بتولي تمهيد الطرق وتسويتها، وأعمال الإحلال والخرسانة والتشطيب، بالإضافة إلى فحص التربة وصلاحيتها مع جميع أعمال الحفر والقيام بالاستكشاف للمراحل التالية.من جانبه صرح المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو: بأنه "نسعى في "ماونتن فيو" إلى التعاون مع مزيد من الكيانات والشركات التي تسهم في تنمية مشروعاتنا، بما يحقق رؤيتنا في تطوير مشروعات عقارية مميزة عن باقي المنتجات العقارية الأخرى في السوق المصرية. استعنا بنخبة من خبراء الإنشاءات على مستوى السوق من أجل تولي الأعمال الإنشائية والانتهاء منها في أسرع وقت وبأعلى جودة، لنتمكن من تسليم أولى مراحل المشروع خلال العام الحالي.وأضاف سليمان: "اليوم، لدينا أكثر من 5000 عامل يعملون وفقًا لنظام مناوبات دورية على مدار اليوم، بالإضافة إلى مصانع الطوب والإنترلوك التي أنشأتها مجموعة دار المعمار من أجل توفير أعلى طاقة إنتاجية، واستخدام أحدث الآلات المستخدمة والمعروفة بجودتها عالميًا في مجال الإنشاءات، من أجل الالتزام بالجدول الزمني المحدد وتقديم أفضل جودة تنفيذية للمشروع".تعد شركه "ماونتن فيو iCity" من أكبر المشروعات العقارية في السوق المصرية التي أحدثت طفرة واضحة بالسوق العقارية المصرية منذ انطلاقها، حيث وضعت فيها "ماونتن فيو" استثمارات تخطت حاجز الـ 8 مليارات جنيه على مساحة 2 مليون ومائة ألف متر مسطح (500 فدان)، كما أنه من بين أول وأهم المشروعات الاستراتيجية التي تستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، في إطار الشراكة الفاعلة بين الحكومة المصرية والشركات الخاصة والكيانات الاقتصادية الكبرى.الجدير بالذكر أن "ماونتن فيو" تستعد لطرح وحدات جاهزة التسليم داخل مشروع "iCity" في مرحله Club Park"، بالإضافة لاستعدادها لبدء افتتاح المرحلة الأولى من نادي ماونتن فيو بحلول نهاية العام الحالي.