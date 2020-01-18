السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بالتجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، بمعاقبة المتهم "محيسن. س"، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش بالتجمع الأول.صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وشريف محمد.وأسندت النيابة إلى المتهم "محيسن. س"، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بدائرة قسم التجمع الأول.وشهد نقيب شرطة بقسم التجمع الأول، أنه أثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، أبصر المتهم حال قيامه بإحدى عمليات الاتجار في المواد المخدرة، فتوجه صوبه، وتمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.