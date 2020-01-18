بيزنس إنسايدر: بعض الجنود المصابين في «عين الأسد» تلقوا العلاج بالكويت

كشف موقع "Business Insider" أن الجنود الامريكيين المصابين في الهجوم الايراني الذي استهدف قاعدة امريكية الاسبوع الماضي، تم توزيعهم بين «معسكر عريفجان» في الكويت، ومركز «لاندستول» الطبي الإقليمي في ألمانيا لتلقي العلاج.يأتي هذا فيما كشفت وسائل إعلام أميركية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من قادة «البنتاجون» لم يعلموا بإصابة الجنود الأميركيين، عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة امريكية في العراق في يوم الثامن من يناير الماضي.وكان الجيش الأميركي قد أعلن أمس الجمعة، أن 11 جنديًا تلقوا العلاج نتيجة إصابات متفرقة من بينها الارتجاج بالمخ، يأتي هذا فيما نفى الجيش الأمريكي وقوع أى إصابات بين الجنود الأمريكيين.وقال البنتاجون إن «وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، لم يكن على علم بإصابات الجنود إلا يوم الخميس الماضي، أي بعد أسبوع من الهجوم، وأضاف أنه «عادة ما يتم إبلاغ البنتاجون فقط عن الحالات التي تتعرض فيها الحياة للخطر (يقصد الوفاة)، أو إصابات في الأطراف أو فقدان للبصر».