بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا تعرب عن قلقها من تعطيل إنتاج النفط

قال مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، اليوم السبت، إنه يأمل فى أن ينتهي إغلاق موانئ النفط في ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة.وأضاف مبعوث الأمم المتحدة لدي ليبيا، في نبأ عاجل على فضائية "سكاي نيوز": "يجب الحفاظ على سلامة وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، ووقف التدخلات الخارجية لوقف النزاع في ليبيا".وحث مبعوث الأمم المتحدة، جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس، بينما تستمر المفاوضات الدولية لإنهاء الأزمة الحالية.وأفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم السبت، عن تمديد الحكومة الليبية، إغلاق أغلب حقول النفط ومرافئ التصدير في ليبيا، على خلفية مهاجمة عناصر تابعة لميليشيات الوفاق، على مواقع نفطية خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي.وكانت الحكومة قد أعلنت، أمس الجمعة، أنها ستعلق العمل فى عدد من الحقول، على خلفية الاحتجاجات ومخاوف من هجمات إرهابية على منشآت نفطية، لكنها عاودت اليوم لتؤكد تعطيل العمل في كل الحقول.يأتي ذلك على خلفية توترات سياسية، بسبب المشكلات التي واجهتها مؤخرًا، ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار واستعادة السلام في ليبيا.ووجهت ميركل دعوة بشكل رسمي على مستوى رؤساء الدول والحكومات لـ(الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والكونغو ومصر والجزائر وتركيا).كما دعت المستشارة الألمانية مؤسسات إقليمية ودولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية).ومن المتوقع تبادل الآراء حول مشكلات حل الأزمة الليبية، بما في ذلك وقف الأعمال القتالية، ومصالحة الأطراف المتنازعة وإطلاق حوار سياسي واسع تحت رعاية الأمم المتحدة".