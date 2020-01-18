بدء محاكمة شقيق بطرس غالي في قضية تهريب 21 ألف قطعة أثرية

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، محاكمة شقيق يوسف بطرس غالي، وآخرين، بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.كانت النيابة العامة قد أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال"، القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول، لاتهامهم بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا، وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا، تمت على قرابة العام، تم خلاله إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة، ودور كل متهم.