مصرع شاب صعقًا بالكهرباء فى الأقصر

لقي شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء، وذلك خلال تغييره مصباح إنارة بمنطقة العشي شمال محافظة الأقصر.تلقى اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد مصرع شاب يدعى "أحمد. ن. ص"، يبلغ من العمر ١٩ عامًا، عامل، ومقيم بمنطقة العشي شمال الأقصر، وذلك إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء قيامه بتغيير مصباح كهربائي، مما أودى بحياته على الفور.تم التحفظ على الجثة، وحرر محضر بالواقعة حمل رقم ٧٥ إداري قسم شرطة مركز طيبة لسنة ٢٠٢٠، وجار العرض على النيابة لإصدار تصريح بالدفن.