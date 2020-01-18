الرئيس الجزائرى يرأس اجتماعًا لمجلس الوزراء

ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة اجتماعا لمجلس الوزراء.وناقش الاجتماع - بحسب بيان للرئاسة الجزائرية - عدة ملفات تتعلق بإنعاش وتطوير قطاعات الصحة والصناعة والزراعة والإسكان والتجارة والتجارة الخارجية والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.يذكر أن هذا الاجتماع كان مقررا عقده غدًا الأحد، إلا أنه تم تقديم موعده إلى اليوم نظرا لمشاركة الرئيس تبون في المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده غدا ببرلين.