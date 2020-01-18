«الأطباء»: إحالة كل مسئول عن حادثة المنيا للجنة آداب المهنة

ناشد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «لاتخاذ كل الإجراءات لحماية الأطباء مما يواجهونه من تعسف وأخطار تهدد حياتهم حتى لا نصحو يومًا لنجد مصر بلا أطباء».وأوضح الطاهر أن عوامل هجرة الأطباء أصبحت متزايدة يومًا بعد يوم من قلة إمكانيات وضعف مرتبات واعتداءات، وزاد عليها التعسف الإدارى الذى يعرض حياتهم للخطر، بل للموت.وتابع الطاهر: «النقابة قررت تقديم بلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية فى كل المتسببين في حادث طبيبات المنيا وتحويل كل مسئول إداري من الأطباء إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معه».وستقيم النقابة تأبيًان لشهيدات الحادث الطبيبات الثلاثة يوم الثلاثاء القادم بدار الحكمة الساعة 12 ظهرًا، وطالب كل المسئولين بضرورة مساندة الأطباء فى إيجاد حل لمشاكلهم.