«رجال الأعمال» تناقش استراتيجية لتطوير القطاع الخاص بين مصر وهولندا.. الإثنين

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة علي عيسى، رئيس الجمعية، ندوة يوم الإثنين الموافق 20 يناير، بحضور غيرترود واجيمان، منسقة تطوير القطاع الخاص للوكالة الهولندية لتطوير المشروعات (RVO)، وهي وكالة حكومية في لاهاي بهولندا تابعة لوزارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندي.وتهدف الندوة إلى وضع استراتيجية مشتركة لتطوير وتنمية القطاع الخاص المصري في إطار تخصيص وزير التجارة والتعاون الدولي الهولندي ميزانية قدرها 3 ملايين يورو لهذا الغرض، وذلك خلال الفترة من 2020 إلي 2022.ويحضر اللقاء كلًا من لويس مارتنز، نائب رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الهولندية بالقاهرة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين.