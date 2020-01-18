بطريرك الأقباط الكاثوليك يجتمع بكهنة الايبارشية البطريركية

التقى صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ونيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الايبارشية، بكهنة الايبارشية فى اللقاء الشهرى.وبدأ اللقاء بالصلاة، ثم ألقى صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، محاضرة عن بيت الرب من الحجر إلى البشر فى الكتاب المقدس.ثم اجتمع الآباء الكهنة مع مسئولى جماعة إيمان ونور للتعرف عليهم أكثر، وبعد ذلك تم الحوار حول بعض المواضيع الرعوية واختتم اللقاء بالصلاة.