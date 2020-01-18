«الهرم الرابع» يثير جدلا بعد تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

أثارت محادثات تم تداولها لمعلم دراسات الجدل على السوشيال ميديا، حيث كوَّن المعلم مجموعة تحت عنوان "الهرم الرابع" وغشش طلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة كل إجابات امتحان الدراسات، والذي خاضه الطلاب اليوم السبت.وطالب أولياء الأمور بفتح تحقيق عاجل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا المعلم.وكان يؤدي طلاب (الشهادة الإعدادية) بالقاهرة، اليوم السبت، امتحاني الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.وانطلقت الخميس امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الأول 2019-2020.ويبلغ عدد المتقدمين للامتحان (163908) من بينهم (83345) طالبا و(80563) طالبة داخل (707) لجان، أما عن الحالات المرضية فعددهم (20) حالة بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة.وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه اطمأن على اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ32 وفق توجيهات محافظ القاهرة.وأعلن مدير تعليم القاهرة، تشكيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية، والتي تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.