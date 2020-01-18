المشدد 5 أعوام لـ3 متهمين بتزوير بطاقات الرقم القومى

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين، بالسجن المشدد 5 أعوام؛ لاتهامهم بتزوير بطاقات الرقم القومي والمحررات الرسمية ورخص القيادة.ووجهت النيابة للمتهمين تزوير المحررات الرسمية ورخص القيادة المهنية للمواطنين؛ بقصد استخراج بطاقة رقم قومي مثبت بها المهنة سائق لعملائه من راغبي السفر للدول العربية نظير مبالغ مالية.وتبين تزوير المتهمين الثلاثة كمية من شهادات خاصة بوزارة القوى العاملة والهجرة وأخرى لقياس المستوى خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، مقابل مبالغ مالية تصل لـ500 جنيه للشهادة، والرخص المرورية الممهورة بأختام مزورة.