«الكسب» يحيل المتهمين فى رشوة مجلس الدولة إلى الجنايات

حيث تبين امتلاك المتهمين وأولادهما القصر العناصر الآتية:۔

أحال جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، المتهمين في قضية رشوة مجلس الدولة إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع بمقدار 2 مليون و800 ألف جنيه.وجاء بتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع التي باشرها المستشار عبداللطيف الشرنوبي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهمين من بين فئات الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بحسبان أنهما من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، وقد تجاوزت معاملاتهما بإحدى هيئات الدولة القضائية مجلس الدولة مبلغ خمسين ألف جنيه حصلا على كسب غير مشروع بلغ مقداره مبلغ (مليونين وثمانمائة وواحد وأربعين ألفا ومائة وثمانية وعشرين جنيها) يمثل مقدار المصروفات غير معلومة المصدر، وما نتج عنها من ريع التي تحققت في ذمتهما وذمة نجليهما القاصرين، وذلك من خلال ما طرأ من زيادة في ذمتهما المالية وأبنائهما القصر عقب تحقق الصفة بالخضوع لأحكام قانون الكسب غير المشروع ببدء التعامل مع الهيئة القضائية المشار إليها من خلال منشأتين فرديتين هما شركتي الخلود للأثاث المكتبي ومؤسسة السيف للتوريدات العمومية، لا تتناسب مع مواردهما، وقد عجزا عن إثبات مصدر مشروع لها، وقد تعمدا إخفاء ذلك بالامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية المتعين تقديمه عند بدء وانتهاء التعامل.وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته السرية توصلت إلى تضخم ثروة المتهمين "مدحت. ع" وزوجته "رباب. ع" وأولادهما القصر، إذ تبين تأسيس المتهمين عدة شركات بأسمائهما وأسماء أقاربهما كستار للتعامل مع مجلس الدولة، واستخرجت البطاقات الضريبية والسجلات التجارية لهذه الشركات، وقد تعاملا فعليا مع هذه الجهة القضائية إلى أن تم ضبطهما لإعطائهما رشوة مادية وجنسية لأحد الموظفين العموميين بالجهة القضائية المذكورة، مقابل الإخلال بأعمال وظيفته الإسناد التوريد لشركاتهما بغير حق وبمبالغ تزيد عن أثمان السوق، وقد تضخمت عناصر ذمتهما المالية على إثر هذا التعامل بما لا يتناسب مع مصادرهما المشروعة.شركة الخلود للاثاث المكتبي منشأة فردية خاصة مغلقة، برأسمال مقداره مبلغ مائة ألف جنيه تعمل في مجال توريد الأثاث المكتبي، وشركة مؤسسة السيف للتوريدات منشأة فردية خاصة مغلقة مؤسسة برأسمال مقداره مبلغ مائة ألف جنيه، وسيارة من نوع هيواندي إلنترا صنع عام ۲۰۰۹ وسيارة من نوع هيواندي إلنترا صنع عام ۲۰۱۲، وحسابات بنكية وشهادات استثمار ببعض البنوك بأسمائهما وأسماء أولادهما القصر، وأرصدة أخرى بمكتب البريد.وقرر المتهم "مدحت. ع" مالك شركة الخلود للأثاث المكتبي بتحقيقات إدارة الكسب غير المشروع بمنح بعض الموظفين العموميين المختصين بمجلس الدولة مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد توريد بعض المهمات إلى شركته الخاصة الخلود للأثاث المكتبي بما يقطع بانتفاعه وزوجته المتهمة الثانية على نحو غير مشروع من التعامل مع الدولة.وقررت المتهمة "رباب. ع" مالكة شركة السيف للتوريدات بتحقيقات إدارة الكسب غير المشروع بمنح بعض الموظفين العموميين المختصين بمجلس الدولة رشوة مادية وجنسية مقابل إسناد توريد بعض المهمات إلى شركتها الخاصة، السيف للتوريدات العمومية، وشركة زوجها الخلود للأثاث المكتبي، بما يؤكد انتفاعها وزوجها المتهم الأول على نحو غير مشروع من التعامل مع الدولة.وانتهت لجنة الفحص التي ندبتها هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من مصلحة خبراء وزارة العدل - إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة إلى نتيجة مؤداها أن مقدار الكسب غير المشروع مليونان وثمانمائة وواحد وأربعون ألفا ومائة وثمانية وعشرون جنيها) وهو المبلغ المالي المطلوب القضاء برده.وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت "جمال. ال" مدير الإدارة العامة للتوريدات، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، كما تضمن الحكم إعفاء 3 متهمين آخرين ("مدحت. ع" مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وزوجته "رباب. ع"، والوسيط في تقديم الرشوة أحمد. م) من العقوبة، في ضوء اعترافهم بواقعة الرشوة، في ضوء نص المادة 107 من قانون العقوبات.