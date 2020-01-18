لأول مرة.. مؤتمر عربي لأبحاث النفط والغاز في مصر

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للرابطة العربية لأبحاث النفط والغاز والطاقة، خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس القادم بالقاهرة، تحت عنوان "الاستدامة في صناعة البترول في الدول العربية"، الذي ينظمه لأول مرة في مصر معهد بحوث البترول المصري، تحت رعاية وزيري البترول والتعليم العالي والبحث العلمي.وقال الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، في تصريحات لـ"الدستور، إن هذا المؤتمر يمثل الكيانات العربية العاملة في مجالات النفط والغاز والاستكشاف والإنتاج والطاقة الجديدة والمتجددة، والتكنولوجيا الحيوية في صناعة البترول، كما سيتم مناقشة وبحث الفرص المتاحة للعمل والتعاون العربي في مجال صناعة البترول والغاز بصفة عامة.كما سيعقد على هامش المؤتمر اجتماع موسع للرابطة بمعهد بحوث البترول.ويمثل مصر الدكتور ياسر مصطفى، مدير المعهد، في الرابطة العربية لأبحاث النفط والغاز، والتي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي التي تهدف إلى المساهمة في حل المعوقات والصعاب التي تواجه قطاع النفط والغاز بالعالم العربي، عن طريق الأبحاث والدراسات العلمية الدقيقة والمتخصصة، كما تهدف أيضا إلى رفع مستوى التعاون بين الدول العربية في مجالات الطاقة والوقود.