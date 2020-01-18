رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لأول مرة.. مؤتمر عربي لأبحاث النفط والغاز في مصر

السبت 18/يناير/2020 - 12:07 م
الدكتور ياسر مصطفى
الدكتور ياسر مصطفى
سيد ابراهيم
طباعة
تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للرابطة العربية لأبحاث النفط والغاز والطاقة، خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس القادم بالقاهرة، تحت عنوان "الاستدامة في صناعة البترول في الدول العربية"، الذي ينظمه لأول مرة في مصر معهد بحوث البترول المصري، تحت رعاية وزيري البترول والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، في تصريحات لـ"الدستور، إن هذا المؤتمر يمثل الكيانات العربية العاملة في مجالات النفط والغاز والاستكشاف والإنتاج والطاقة الجديدة والمتجددة، والتكنولوجيا الحيوية في صناعة البترول، كما سيتم مناقشة وبحث الفرص المتاحة للعمل والتعاون العربي في مجال صناعة البترول والغاز بصفة عامة.

كما سيعقد على هامش المؤتمر اجتماع موسع للرابطة بمعهد بحوث البترول.

ويمثل مصر الدكتور ياسر مصطفى، مدير المعهد، في الرابطة العربية لأبحاث النفط والغاز، والتي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي التي تهدف إلى المساهمة في حل المعوقات والصعاب التي تواجه قطاع النفط والغاز بالعالم العربي، عن طريق الأبحاث والدراسات العلمية الدقيقة والمتخصصة، كما تهدف أيضا إلى رفع مستوى التعاون بين الدول العربية في مجالات الطاقة والوقود.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

رد ناري من سامح شكري على وزير الدفاع التركي حول حدود مصر مع ليبيا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول ظهور لـ«نانسي عجرم» بعد اتهام زوجها بالقتل

منذ حوالي 16 ساعة

سامح شكري يكشف الهدف من مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب عن مفاوضات سد النهصة: «لم تنتهِ.. مش هنعمل البحر طحينة»

الصور

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

image description

بدء مراسم دفن جثمان نادية رفيق بكنيسة سريان

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

تسجيل مسرب.. ترامب يكشف تفاصيل قتل قاسم سليمانى

ماس كهربائى يحرق مجمع محاكم شمال الجيزة

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

5 عناصر غذائية لإنجاح الحمل

دراسة: القهوة الحل الأمثل للحصول على الوزن المثالي

علامات في الأنف تنذر بالإصابة بالسرطان

الرئيس نيوز

انفجار سيارة مفخخة استهدفت مجموعة من المتعاقدين الأتراك في الصومال

بعد واقعة البطاطين: طلب إحاطة يستعجل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات

إصابة نادية لطفي بوعكة صحية ونقلها إلى العناية المركزة

عبدالعال أمام البرلماني الدولي: "من الضروري مواجهة خطر عبور الإرهاب للحدود"

منوعات

«سبيس إكس» تنهي تجاربها قبل استئناف رحلات للفضاء

وفاة أقصر رجل فى العالم

التنين الراقص.. حفرية تظهر اختلاف الديناصورات

دراسة: احترس من قطتك قد تلتهم جسدك

كشكول

فتح باب الترشح لمنصب رئاسة جامعة قناة السويس

"طب بشري سوهاج" تناقش هيئتها التدريسية في المعايير الأكاديمية للاعتماد

شكاوى من "إنجليزى الإعدادية" بالإسكندرية: "تعجيزى"

رئيس جامعة القاهرة يناقش تقريرًا حول احتياجات مستشفى الطواريء

إسلام سياسي

فضائح الإخوان على يد «وائل غنيم» في عقر دارهم

من هو مفتي داعش المقبوض عليه في الموصل؟

"الإرهابية" تحرض على الإضراب مع اقتراب ذكرى "25 يناير"

33 مليونًا و674 ألفًا ومائتا جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
د.كريمة الحفناوى
الاتفاقية «190» وقانون العمل
المزيد

الثقافة

الزيات تصدر الطبعة الثانية لديوان «هيكل معجزات»

نجوم الفن يشيدون بالحفل السنوى لمركز الحفنى لأصحاب الهمم

«رصد خان» عرض مسرحى بقصر ثقافة الأنفوشى

عرض الفيلم القصير «زى ما قال الكتاب» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية