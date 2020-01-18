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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمين بهتك عرض طفلة في الخانكة للجنايات

السبت 18/يناير/2020 - 12:07 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الخانكة بإحالة 3 متهمين باختطاف طفلة وهتك عرضها بدائرة القسم، لمحكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين "عماد.س"، "زاهر.م"، "نور.ع " عاطلين، وأقر المتهمون بارتكابهم جريمة اختطاف طفلة "ملك" 10 سنوات، داخل "توك توك" أثناء جلوسها ليلا أمام محل سكنها، فطلبوا منها وصف عنوان بالمنطقة، وكتموا أنفاسها حتى فقدت الوعي واصطحبوها داخل منزل مهجور داخل الزراعات، وهتكوا عرضها واغتصبوها وتركوها غارقة في دمائها ولاذوا بالفرار.

وأضاف المتهمون: "الطفلة كانت ترتدي عباءة سوداء وظننا أنها فتاة كبيرة، وكنا في حالة اللاوعي لتناولنا كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل مرورنا أمام منزل المجني عليها، ولم نرتب لاختطافها أو اغتصابها، شاهدناها فجأه وظننا أنها آنسة كبيرة".

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة يفيد باختطاف طفلة، وبالبحث عنها عثر عليها داخل منزل مهجور وعليها آثار اغتصاب، وبإجراء التحريات تم ضبط المتهمين، وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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