ضبط عاطل قتل سيدة أجنبية لسرقتها بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، اليوم السبت، القبض على عاطل قتل سيدة أجنبية لسرقتها بمدينة نصر.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم.بالانتقال والفحص عُثر على جثة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، 72 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "مالكة الشقة محل البلاغ" مُسجاة على وجهها بصالة الشقة محل البلاغ "تحت التشطيب" في حالة متحللة وملفوف حول عنقها حبل، وتبين وجود آثار دماء بأرضية الصالة، وسلامة جميع منافذ الشقة.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، 26 سنة، مقيم بمنطقة الخصوص بالقليوبية وأصل بلدته بأسيوط).عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بسابقة تعرفه على المجني عليها وتردده عليها بمسكنها لقضاء احتياجاتها، ونظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجني عليها اختمرت في ذهنه فكرة التخلص منها وسرقتها.في سبيل ذلك اصطحبها من مسكنها للشقة محل البلاغ لإنهاء بعض أعمال التجديدات بها، وأثناء ذلك غافلها وخنقها باستخدام حبل حتى فارقت الحياة واستولى على (هاتفها المحمول- مبلغ مالي 400 جنيه- المفاتيح الخاصة بها) وتوجه للشقة سكنها واستولى من داخلها على (خاتم ذهب- جهاز كمبيوتر "لاب توب"- شاحن- هاتف محمول- فيزا كارد- 2 وحدة تخزين خارجية "فلاشة"- كمية من الإكسسوارات- شمعدان كريستال).تم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.