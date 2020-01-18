ماس كهربائى وراء حريق شقة فى المقطم

تسلمت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، تحقيقات النيابة في واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة المقطم.وتبين من معاينة النيابة أن ماسًا كهربائيًا وراء اندلاع الحريق.كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في منطقة المقطم.وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وإخماد الحريق.حرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيقات.