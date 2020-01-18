ضبط موظف بريد متهم بالنصب على المواطنين في سوهاج

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها.تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (عدد 3 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) بقيام (موظف بالبريد ومدير شركة أعلاف - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طما بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأعلاف من خلال شركة الأعلاف ملك شقيقيه، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (470.000 أربعمائة وسبعون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القانون.وأضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من آخرين، تحت ذات الزعم، لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.