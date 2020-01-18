ضبط المتهم بسرقة 50 ألف جنيه من مسكن فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مسكن بالقليوبية.تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من (تاجر مواد غذائية - مقيم بدائرة القسم) بسرقة (مبلغ مالي قدره "50 ألف جنيه" - هاتف محمول) من داخل مسكنه.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم).. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.