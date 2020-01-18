منعته من السرقة.. فلاح يقتل "سيدة حامل" في أسيوط

شهدت قرية منشية المعصرة، التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، مصرع سيدة حامل في شهرها السابع، بطلق ناري، حيث قتلها فلاح من أهل القرية حين حاولت منعه من سرقة منزلها لخلافات سابقة بينهما.تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح، بورود بلاغ لمركز شرطة الفتح من الأهالي بإطلاق مزارع أعيرة نارية ومقتل سيدة "حامل" بقرية منشية المعصرة.وبانتقال الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفتح، تبين مصرع ربة منزل تبلغ من العمر 42 سنة حامل في شهرها السابع ملقاة على الأرض وفارقت الحياة، تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وبسؤال زوجها اتهم مزارعا بارتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما، وسرق الأخير منقولات خاصة بابنتهما، مشيرا إلى أن زوجته حامل في شهرها السابع.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفتح، وتم تتبع خط سير المتهم وكاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان إلى أن تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات سابقة بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم عبارة عن "بندقية آلية" وتم ضبطها وتحريزها رفقة المحضر.وتم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة والعرض على الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفنها.