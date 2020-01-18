مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات والتأمينات بأعياد الشرطة

تفقد اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، الخدمات والأقوال الأمنية الموجودة بالأماكن المهمة بالمحافظة.وشدد مدير أمن الجيزة، على الوحدات الأمنية، اليقظة التامة والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وحماية المواطنين، مشيرًا إلى أن قوات الأمن لن تسمح بمحاولات المساس بأمن الوطن وسلامة أراضيه.وأكد اللواء طارق مرزوق، على ضرورة حسن معاملة المواطنين في الشارع الجيزاوي.وخلال جولة أمنية برفقة قيادات أمن المديرية، تفقد مدير أمن الجيزة، ميادين النهضة والجيزة، والشوارع الحيوية بالمحافظة.كما أجرى مدير أمن الجيزة زيارة لإدارة شرطة النجدة، للاطمئنان على جاهزية تلقي بلاغات المواطنين، وزيارة عدد من الإدارات الأخرى لتفقد خطة تأمين الشوارع والميادين في احتفالات أعياد الشرطة.