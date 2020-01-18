النيابة تطلب التحريات فى حريق مجمع محاكم شمال الجيزة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم السبت، بانتداب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب بالطابق السادس وامتد إلى الطابق الخامس داخل مبنى مجمع محاكم شمال الجيزة بنطاق قسم شرطة إمبابة، لبيان السبب الرئيسي وراء اندلاع الحريق وإعداد تقرير بذلك، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.كانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة تفيد بنشوب حريق داخل مجمع محاكم شمال الجيزة بشارع السودان بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتبين أن الحريق نشب في الطابق السادس وامتد إلى الطابق الخامس، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق.وأوضحت التحقيقات أن التحريات الأولية تشير إلى أن ماسا كهربائيًا حدث في جهاز التكييف بالطابق السادس ثم نتج عنه امتداد النيران إلى الطابق الخامس، وراء نشوب الحريق، وجارٍ إجراء الفحص اللازم وسؤال عدد من الشهود.