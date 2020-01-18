أمطار على الإسكندرية واستمرار حركة الملاحة البحرية (صور)

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن أعمال الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات والبضائع وحركة السفن تسير بشكل طبيعي بعد أن هدأت حالة الأمواج وعدم ارتفاعها، وتقوم الإدارة المختصة بالميناء بمتابعة قياسات الأرصدة الجو مائية بشكل منتظم، للتأكد من أن سرعة الرياح وارتفاع الأمواج تسجل المعدلات التي تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن.وكانت أمطار خفيفة ومتوسطة قد تساقطت على مناطق متفرقة من الإسكندرية، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، بالتزامن مع نوة "الفيضة الكبرى" التي تضرب المدينة.كما رفعت أحياء الإسكندرية وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية درجات الاستعداد القصوي لمواجهة الطقس السيئ، والدفع بسيارات وبدلات وفِرق طوارئ لشفط أي تجمعات للمياه، لضمان استمرار السيولة المرورية.وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء ومسئولي شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل معها فورًا، والتواجد المستمر في الشارع للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار بأقصى سرعة ممكنة، تجنبًا لوقوع أي مشكلات تعرقل حركة المرور.