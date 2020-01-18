تدهور الحالة الصحية لـ نادية لطفي

تدهورت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي بشكل مفاجئ، حيث تم نقلها إلى العناية المركزة في مستشفى المعادي، إثر وعكة أصابتها بسبب نزلة شعبية حادة.وقال د. أشرف زكى نقيب الممثلين، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الأطباء أكدوا أن حالتها مستقرة وتمكث في الرعاية المركزة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها لحين شفائها بشكل كامل، وطلب أشرف زكي من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.والفنانة نادية لطفي كانت قد نعت صديقتها الراحلة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا، وأعربت نادية لطفي عن حزنها الشديد بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحي، إحدى أهم فنانات زمن الفن الجميل، وتعرضها لصدمة كبيرة من الخبر المؤلم، وأشادت نادية لطفي بزميلتها الراحلة ماجدة الصباحي التي كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها.