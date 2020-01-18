المعارضة التركية: أردوغان مسئول عن إراقة دم المسلمين في الشرق الأوسط

اتهم المعارض التركي، كمال كليجدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، بإراقة دم المسلمين في الشرق الأوسط.وأشار إلى أن الغرب استخدم "أردوغان" لإشعال النار في سوريا، كما أنه يستخدمه الآن لإشعال النار في ليبيا، قائلًا إن تركيا أصبحت وكالة لإراقة دماء المسلمين.وتساءل زعيم المعارضة، في تغريدة قصيرة على موقع التغريدات "تويتر"، عمّن يحدد السياسة التركية هل هي وزارة الخارجية؟ لا.. الرئاسة التركية؟ كلا.. (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، هو من يحدد السياسة التركية إن كان في ليبيا أو في سوريا".يأتي هذا قبيل يوم واحد من عقد مؤتمر برلين، غدًا الأحد، لمناقشة الأزمة الليبية بحضور 11 دولة، وكذلك كل من فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، وخليفة حفتر رئيس الجيش الوطني الليبي.