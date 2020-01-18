أسماء حسنى: صناعة الاتصالات محظوظة باهتمام القيادة السياسية

وأكدت أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية، والعنصر البشري، مشددة على ضرورة أن يحرص المواطن على سرية معلوماته، مشيرة إلى أن مصر حققت أرقامًا قياسية، من خلال خدمات التحول الرقمي الذي ساهم في توفير الخدمات كافة بسهولة.

قالت أسماء حسني صالح، خبير تكنولوجيا والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات سابقا، إن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الصناعات المحظوظة بسبب اهتمام القيادة السياسية بها.وأشارت صالح، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن هذه الصناعة مرتبطة بالعقل البشري، والذي بدوره يعد أساس التنمية، حيث إنها شهدت دفعة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى أن الدولة تسعى لتمكين المواطن من الحصول على الخدمة عن طريق هاتفه المحمول أو الحاسوب.