إيران ترفض تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة

رفضت إيران، اليوم السبت، تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة.وحسب قناة "العربية"، فإن إيران تريد شراء أجهزة خاصة لفك شفرة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية.وتسببت طهران في تحطيم طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينج، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخمينى الدولى بطهران متوجهة إلى كييف.وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة، وهم 167 راكبًا من مواطنى إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.وأقر قائد القوة الجو الفضائية بالحرس الثوري الإيرانى، العميد أمير علي حاجي زادة، بمسئولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدًا أن الواقعة حدثت فى أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.