تجديد حبس عاطل متهم بحيازة 76 لفافة حشيش

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم السبت، تجديد حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازته 76 لفافة من مخدر الحشيش قبل ترويجها.كانت البداية بورود معلومات سرية لضباط المباحث باتجار عاطل بالمخدرات واتخاذه من دائرة القسم مكان لترويج نشاطه غير المشروع، وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تم ضبط المتهم ويدعى "م. س" 33 سنة، وعثر بحوزته على 76 لفافة من مخدر الحشيش، ومبالغ مالية وهاتف محمول وسلاح أبيض.وبسؤاله عن مصدر المضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع، والسلاح الأبيض بقصد تقطيع المخدرات، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.