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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«عربية البرلمان»: أمن السودان القومي خط أحمر

السبت 18/يناير/2020 - 11:11 ص
أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة
عائشة حسن
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أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية القضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان، مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسى على الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل ومتابعته الحثيثة لكافة التطورات على الساحة السودانية إضافة الى تأكيده على الموقف المصري الإستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه.

ووجه أباظة في بيان له، التحية والتقدير إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على إشادته بالتقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان والجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين وأشادت بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان مؤكدًا أن مصر دائما تؤكد أن الأمن القومى للسودان خط أحمر بالنسبة لمصر التى تحرص دائما على تحقيق الأمن والاستقرار بالسودان.

وناشد النائب احمد فؤاد اباظة جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية بدولة السودان الشقيقة بالعمل على التعاون وتغليب المصالح العليا للسودان من أجل الحفاظ على أمن واستقرار السودان مشيدا بمناقشة الرئيس السيسى مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لمختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصةً مفاوضات سد النهضة والأزمة الليبية والتوافق بين الجانبين حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المشترك في هذا السياق.

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