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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل مسرب.. ترامب يكشف تفاصيل قتل قاسم سليماني

السبت 18/يناير/2020 - 10:43 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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كشفت شبكة "سي إن إن" عن وجود تسجيل صوتي مسرب يتحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبررات وتفاصيل قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق.

وأشارت "سي إن إن" اليوم السبت، إلى أن ترامب في المقطع الذي سجل مساء أمس أثناء حفل عشاء لجمع التبرعات أقيم مع أعضاء في الحزب الجمهوري في منتجع مارالاغو التابع للرئيس جنوب فلوريدا، لم يتحدث عن "تهديد وشيك" مزعوم كان يشكله قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني على الولايات المتحدة، بل قدم مبررات مختلفة لاغتياله.

ووصف الرئيس الأمريكي أحد أبرز الجنرالات الإيرانيين، بـ"الإرهابي المعروف"، مشيرًا إلى أن سليماني "كان على قوائمنا وكان يجب عليه البقاء في بلده بدلا من زيارة دول أخرى في المنطقة".

وقال ترامب إن سليماني كان "يقول أمورا سيئة عن دولتنا"، متسائلا: "كم من هذا الهراء يجب أن نسمع؟".

وأكد ترامب أنه كان يستمع إلى مسؤولين عسكريين خلال متابعتهم في البث الحي عملية اغتيال سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بغارات جوية استهدفت موكبهما في طريق مطار بغداد فجر الثالث من يناير الجاري.

وأقر الرئيس الأمريكي بأن اغتيال سليماني هز العالم، مضيفا: "كان من المفترض أنه لا يقهر".

وقال ترامب متحدثا عن الغارة التي أودت بحياة سليماني والمهندس "تخلصنا من اثنين بسعر واحد".

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