جهود أمنية لضبط المتهمين بقتل شاب خلال سرقته في العياط

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهمين بقتل شاب في العقد الثالث من عمره، بطلق ناري، بعدما فشلوا في سرقته أعلى كوبري البليدة بدائرة قسم شرطة العياط.كانت البداية بتلقي الرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها مقتل أحد الأشخاص أعلى كوبري البليدة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ"صالح مسعد" 28 سنة، مقيم بقرية المتانيا بدائرة القسم.وبعمل التحريات تبين قيام مجهولين بمحاولة سرقته وقاموا بمطاردته وقتله بطلق ناري، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط الجناة وكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الصف المركزي.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.