تقدم "الدستور" بعض المعلومات القانونية، لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين، تخفيفًا عن كاهل القضاء، وفي هذا الإطار تعرف على كيفية احتساب نفقتي المتعة والعدة للمطلقة.في هذا الإطار قال حسن جلال، المحامي المختص في قانون الأحوال الشخصية، إن للقاضي حق تقدير مبلغ نفقة المتعة والعدة للمطلقة حسب يسار الزوج، مشيرًا إلى أنه يتم احتسابها بأقل تقدير لها ٢٤ شهرا كنفقة متعة، ويضاف لها ٣ شهور كنفقة عدة.وأوضح أنه من الممكن أن يتم تقسيط مبلغ إجمالي النفقة إذا وافقت الزوجة على ذلك بالطريقة التي ترتضيها "وديا" أما في حالة رفضها فيتم السداد بالتقسيط عن طريق المحكمة حسب حكم القاضي لها على ثلاث أو أربع أو خمس دفعات، حسب ظروف المطلق.