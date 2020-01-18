حظك اليوم.. برج الحوت السبت 18 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الحوت، قالت:مهنيا: وجود القمر في برج العقرب المائي الصديق يجعلك تشعر بضرورة القيام بمبادرة من دون انتظار، وتفرح لانفراجات كانت منتظرة.عاطفيا: لماذا لا تظهر مشاعرك للحبيب وأنت تدرك مدى تعلقه بك؟ لا بأس من الإقدام على ذلك.صحيا: أنت بغنى عن تأزم وضعك الصحي، من هنا بادر إلى المحافظة عليه كما يجب.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشكلاته حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.