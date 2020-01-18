حظك اليوم.. برج الدلو السبت 18 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الدلو، قالت:مهنيا: احذر معاكسة القمر من العقرب إذ قد يجعلك منطويًا على نفسك أو يولد مشكلة مع الزملاء، فكُن عاقلًا جدّا.عاطفيا: لا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر، انسجام فكري بينك وبينه.صحيا: قاوم السلبيات وواجه كل من يحاول تثبيط عزيمتك عن القيام بالمتارين الرياضية المفيدة.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشكلاته حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.