حظك اليوم.. برج العقرب السبت 18 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج العقرب، قالت:مهنيا: تعيش يوما من الطمأنينة تحت تأثير القمر من برجك الذي يساعدك على تنظيم عملك على نحو أفضل، قياسا بما قد تتطلبه المرحلة المقبلة.عاطفيا: معاملة الشريك بطريقة حسنة تترك ارتياحا عنده، وتولّد مزيدا من الأجواء الجيّدة بين الطرفين.صحيا: ضع خطة واضحة لحياتك الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشكلاته حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.