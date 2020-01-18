«رصد خان» عرض مسرحى بقصر ثقافة الأنفوشى

قدمت شريحة قصر ثقافة مصطفى كامل، العرض المسرحي "رصد خان" لمدة 5 أيام على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ضمن عروض فرق الأقاليم، العرض من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.وتدور أحداث العرض ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، في إطار تاريخي تشويقي حول فكرة الصراع والطمع من أجل البحث عن كنز قارون ومحاولة الاستيلاء عليه من قبل شخص يدعى ابن غانم وأحفاده."رصد خان" بطولة محمد فاروق، نرمين البوريدي، إيهاب جابر، أكرم نجيب، محمد فريد، محمد صفوت، مها نصر، مروان عوض، محمد مصطفى، تأليف محمد علي، ديكور وملابس دنيا عزيز، تنفيذ ملابس منى مبارك، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى وألحان معتز مجدي، ماكياج اليكا السعيد، وإخراج محمد مصطفى.