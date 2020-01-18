حظك اليوم.. برج الميزان السبت 18 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الميزان، قالت:مهنيا: قد تستعيد قضايا من الماضي تساعدك على حل بعض الأمور، فكن متفائلا لأن الجو لا يحمل لوما وشكوى أو تذمرا علنيا.عاطفيا: استيعاب الشريك له أبعاد مهمة، لكنّ التساهل أحيانًا يزيد الوضع تعقيدًا ويوصلك إلى الطريق المسدود.صحيا: لا تهمل أي عارض، بل سارع إلى الطبيب واعرض حالتك عليه.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.