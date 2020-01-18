حظك اليوم.. برج العذراء السبت 18 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج العذراء، قالت:مهنيا: التعامل مع الزملاء بصدق وشفافية يمنحك مزيدا من المصداقية، فتكسب ثقة الجميع من دون استثناء.عاطفيا: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق، لذا تكون مضطرا إلى مضاعفة جهودك.صحيا: ما قمت به لا يكفي لاستعادة وزنك الطبيعي، تحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى الهدف المنشود.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشكلاته حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.