سعد الزنط: يجب تنشئة جيل نزيه يقدر القيم الوطنية

قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الإعلام يقوم بدور جيد جدًا في استدعاء ما حدث خلال الفترة الماضية حتى يُذكر المواطن، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون لدينا ثقافة الوعي التي لها آليات كثيرة، من خلال الإعلام والتعليم والمسجد والكنيسة وغيرهم.وأضاف الزنط عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه لدينا أزمة في الوعي، وتلك الأزمة موجودة لدى جيل ربما يسمى بأنه "جيل قادة الرأي" في هذه الفترة.وتسائل مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية: "من يزرع مسألة الوعي بأهمية الوطن في الأجيال القادمة؟"، معقبًا: "كلما كان لدينا جيل نزيه تجاه القيم الوطنية، كلما ضمنا استقرار الفترة المقبلة لأنه هذا هو العلاج".