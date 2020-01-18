حظك اليوم.. برج الأسد السبت 18 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الأسد، قالت:مهنيا: القمر في العقرب في مواجهة برجك يفرض عليك التأني والاهتمام بالآخر الذي قد يلومك على أنانية ما.عاطفيا: يطلب إليك التروّي وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات، وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة بهدوء.صحيا: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشكلاته حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.