وفاة شقيق نداء شرارة في حادث

أعلنت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن وفاة شقيقها عن عمر ناهز 26 عامًا في حادث، معربة عن حزنها العميق، خاصة أنه كان مقبلًا على الزواج، وأنها وعدته في المساعدة في مصاريف الزواج.وكتبت نداء عبر حسابها على "فيسبوك": "أخويا مات، 26 سنة مات، شاب راح فى حادث، كنت وعدته أجهز له بيته عشان بدو يتجوز، كان نفسو يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بدو يقبضها عشان أخطب له، يا رب الفاجعة أكبر منى، أكبر من طاقتنا، الصبر من عندك يا رب، صبر أمى، قلبى بينعصر يا رب".يذكر أن نداء شرارة، أحيت في نوفمبر الماضي، حفلًا غنائيًا كبيرًا على خشبة مسرح الجمهورية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت عددًا من أبرز الأغاني الخاصة بها منها "سهرانة أنا"، "حبيتك بالتلاتة"، بجانب غنائها عدد من أغانى نجوم الزمن الجميل.وطرحت نداء شرارة مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حكايتى" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، كما أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين فى دار الأوبرا وساقية الصاوي.