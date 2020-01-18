حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 18 يناير 2020
السبت 18/يناير/2020 - 10:03 ص
قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: إذا عاكستك الأمور في بعض المهام، فعليك مراجعة أصحاب الاختصاص لإيجاد الحلول.
عاطفيًا: تعيش يومًا عاطفيًا مميزًا، هل طرحت على نفسك السؤال عن السبب؟ حاول ذلك تعرف الجواب.
صحيًا: كن منتبهًا لصحتك كما تنتبه لعملك، فكلاهما مفيد لك ويريحك.
الثور
مهنيًا: انتقال القمر إلى العقرب يشير إلى بلبلة وإرباك وفوضى، لك حقوق لكن عليك واجبات.
عاطفيًا: يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك التغييرات والحسم إيجابًا حسب مبتغاك.
صحيًا: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار.
الجوزاء
مهنيًا: راهِن على الأجواء الإيجابية لهذا اليوم كي تنجز أعمالك، فالأمور تسير بشكل جيد، وتتخذ خيارًا جديدًا.
عاطفيًا: راجع بعض المشاكل وأنعم النظر في حياتك العاطفية بطريقة أكثر استقلالية وبرودة أعصاب.
صحيًا: احذر اضطرابات الورك والساقين، بالإضافة إلى الحمّى.
السرطان
مهنيًا: وجود القمر في برج العقرب المائي الصديق يتحدث عن تطورات عملية مهمة تعزّز موقعك في العمل.
عاطفيًا: تشعر بالارتياح اليوم نتيجة تخلصك من موقف صعب مع الشريك.
صحيًا: كن من أصحاب الإرادات الصلبة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالوضع الصحي.
الأسد
مهنيًا: القمر في العقرب في مواجهة برجك يفرض عليك التأني والاهتمام بالآخر الذي قد يلومك على أنانية ما.
عاطفيًا: يطلب إليك التروّي وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات، وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة بهدوء.
صحيًا: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي.
العذراء
مهنيًا: التعامل مع الزملاء بصدق وشفافية يمنحك مزيدًا من المصداقية، فتكسب ثقة الجميع من دون استثناء.
عاطفيًا: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق، لذا تكون مضطرًا إلى مضاعفة جهودك.
صحيًا: ما قمت به لا يكفي لاستعادة وزنك الطبيعي، تحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى الهدف المنشود.
الميزان
مهنيًا: قد تستعيد قضايا من الماضي تساعدك على حل بعض الأمور، فكن متفائلا لأن الجو لا يحمل لومًا وشكوى أو تذمرًا علنيًا.
عاطفيًا: استيعاب الشريك له أبعاد مهمة، لكنّ التساهل أحيانًا يزيد الوضع تعقيدًا ويوصلك إلى الطريق المسدود.
صحيًا: لا تهمل أي عارض، بل سارع إلى الطبيب واعرض حالتك عليه.
العقرب
مهنيًا: تعيش يوما من الطمأنينة تحت تأثير القمر من برجك الذي يساعدك على تنظيم عملك على نحو أفضل، قياسًا بما قد تتطلبه المرحلة المقبلة.
عاطفيًا: معاملة الشريك بطريقة حسنة تترك ارتياحًا عنده، وتولّد مزيدًا من الأجواء الجيّدة بين الطرفين.
صحيًا: ضع خطة واضحة لحياتك الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية.
القوس
مهنيًا: تواجه كل الاحتمالات بعزيمة ووعي وتستبق الأمور، ولا تتوّرط في مجالات عميقة، ولا تدخل في تحدّيات.
عاطفيًا: تعلّم كيف تنتظر الوقت المناسب وكيف تلتقط مفاتيح الحب، من دون أن تهمل ناحية أو تتخلّى عن مهمّة ودور.
صحيًا: الخلافات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك تعبًا جسديًا ونفسيًا، إنتبه لصحتك.
الجدي
مهنيًا: تجني جهودك المهنية الأموال والأرباح، ويكون بانتظارك فرحة كبيرة على هذا الصعيد.
عاطفا: لا تزعج الحبيب بطلباتك التى لا تنتهي، كن ايجابيًا في تصرفاتك معه ولا تكن كثير الانتقاد.
صحيًا: واكب التطورات العلمية الطبية الحديثة والنصائح التي يقدمها أصحاب الاختصاص.
الدلو
مهنيًا: احذر معاكسة القمر من العقرب إذ قد يجعلك منطويًا على نفسك أو يولد مشكلة مع الزملاء، فكُن عاقلًا جدًّا.
عاطفيًا:لا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر، إنسجام فكري بينك وبينه.
صحيًا: قاوم السلبيات وواجه كل من يحاول تثبيط عزيمتك عن القيام بالتمارين الرياضية المفيدة.
الحوت
مهنيًا: وجود القمر في برج العقرب المائي الصديق يجعلك تشعر بضرورة القيام بمبادرة من دون انتظار، وتفرح لانفراجات كانت منتظرة.
عاطفيًا: لماذا لا تظهر مشاعرك للحبيب وأنت تدرك مدى تعلقه بك؟ لا بأس من الإقدام على ذلك.
صحيًا: أنت بغنى عن تأزم وضعك الصحي، من هنا بادر إلى المحافظة عليه كما يجب.
الحمل
مهنيًا: إذا عاكستك الأمور في بعض المهام، فعليك مراجعة أصحاب الاختصاص لإيجاد الحلول.
عاطفيًا: تعيش يومًا عاطفيًا مميزًا، هل طرحت على نفسك السؤال عن السبب؟ حاول ذلك تعرف الجواب.
صحيًا: كن منتبهًا لصحتك كما تنتبه لعملك، فكلاهما مفيد لك ويريحك.
الثور
مهنيًا: انتقال القمر إلى العقرب يشير إلى بلبلة وإرباك وفوضى، لك حقوق لكن عليك واجبات.
عاطفيًا: يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك التغييرات والحسم إيجابًا حسب مبتغاك.
صحيًا: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار.
الجوزاء
مهنيًا: راهِن على الأجواء الإيجابية لهذا اليوم كي تنجز أعمالك، فالأمور تسير بشكل جيد، وتتخذ خيارًا جديدًا.
عاطفيًا: راجع بعض المشاكل وأنعم النظر في حياتك العاطفية بطريقة أكثر استقلالية وبرودة أعصاب.
صحيًا: احذر اضطرابات الورك والساقين، بالإضافة إلى الحمّى.
السرطان
مهنيًا: وجود القمر في برج العقرب المائي الصديق يتحدث عن تطورات عملية مهمة تعزّز موقعك في العمل.
عاطفيًا: تشعر بالارتياح اليوم نتيجة تخلصك من موقف صعب مع الشريك.
صحيًا: كن من أصحاب الإرادات الصلبة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالوضع الصحي.
الأسد
مهنيًا: القمر في العقرب في مواجهة برجك يفرض عليك التأني والاهتمام بالآخر الذي قد يلومك على أنانية ما.
عاطفيًا: يطلب إليك التروّي وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات، وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة بهدوء.
صحيًا: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي.
العذراء
مهنيًا: التعامل مع الزملاء بصدق وشفافية يمنحك مزيدًا من المصداقية، فتكسب ثقة الجميع من دون استثناء.
عاطفيًا: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق، لذا تكون مضطرًا إلى مضاعفة جهودك.
صحيًا: ما قمت به لا يكفي لاستعادة وزنك الطبيعي، تحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى الهدف المنشود.
الميزان
مهنيًا: قد تستعيد قضايا من الماضي تساعدك على حل بعض الأمور، فكن متفائلا لأن الجو لا يحمل لومًا وشكوى أو تذمرًا علنيًا.
عاطفيًا: استيعاب الشريك له أبعاد مهمة، لكنّ التساهل أحيانًا يزيد الوضع تعقيدًا ويوصلك إلى الطريق المسدود.
صحيًا: لا تهمل أي عارض، بل سارع إلى الطبيب واعرض حالتك عليه.
العقرب
مهنيًا: تعيش يوما من الطمأنينة تحت تأثير القمر من برجك الذي يساعدك على تنظيم عملك على نحو أفضل، قياسًا بما قد تتطلبه المرحلة المقبلة.
عاطفيًا: معاملة الشريك بطريقة حسنة تترك ارتياحًا عنده، وتولّد مزيدًا من الأجواء الجيّدة بين الطرفين.
صحيًا: ضع خطة واضحة لحياتك الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية.
القوس
مهنيًا: تواجه كل الاحتمالات بعزيمة ووعي وتستبق الأمور، ولا تتوّرط في مجالات عميقة، ولا تدخل في تحدّيات.
عاطفيًا: تعلّم كيف تنتظر الوقت المناسب وكيف تلتقط مفاتيح الحب، من دون أن تهمل ناحية أو تتخلّى عن مهمّة ودور.
صحيًا: الخلافات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك تعبًا جسديًا ونفسيًا، إنتبه لصحتك.
الجدي
مهنيًا: تجني جهودك المهنية الأموال والأرباح، ويكون بانتظارك فرحة كبيرة على هذا الصعيد.
عاطفا: لا تزعج الحبيب بطلباتك التى لا تنتهي، كن ايجابيًا في تصرفاتك معه ولا تكن كثير الانتقاد.
صحيًا: واكب التطورات العلمية الطبية الحديثة والنصائح التي يقدمها أصحاب الاختصاص.
الدلو
مهنيًا: احذر معاكسة القمر من العقرب إذ قد يجعلك منطويًا على نفسك أو يولد مشكلة مع الزملاء، فكُن عاقلًا جدًّا.
عاطفيًا:لا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر، إنسجام فكري بينك وبينه.
صحيًا: قاوم السلبيات وواجه كل من يحاول تثبيط عزيمتك عن القيام بالتمارين الرياضية المفيدة.
الحوت
مهنيًا: وجود القمر في برج العقرب المائي الصديق يجعلك تشعر بضرورة القيام بمبادرة من دون انتظار، وتفرح لانفراجات كانت منتظرة.
عاطفيًا: لماذا لا تظهر مشاعرك للحبيب وأنت تدرك مدى تعلقه بك؟ لا بأس من الإقدام على ذلك.
صحيًا: أنت بغنى عن تأزم وضعك الصحي، من هنا بادر إلى المحافظة عليه كما يجب.