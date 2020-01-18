حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 18 يناير 2020

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قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: إذا عاكستك الأمور في بعض المهام، فعليك مراجعة أصحاب الاختصاص لإيجاد الحلول.عاطفيًا: تعيش يومًا عاطفيًا مميزًا، هل طرحت على نفسك السؤال عن السبب؟ حاول ذلك تعرف الجواب.صحيًا: كن منتبهًا لصحتك كما تنتبه لعملك، فكلاهما مفيد لك ويريحك.مهنيًا: انتقال القمر إلى العقرب يشير إلى بلبلة وإرباك وفوضى، لك حقوق لكن عليك واجبات.عاطفيًا: يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك التغييرات والحسم إيجابًا حسب مبتغاك.صحيًا: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار.مهنيًا: راهِن على الأجواء الإيجابية لهذا اليوم كي تنجز أعمالك، فالأمور تسير بشكل جيد، وتتخذ خيارًا جديدًا.عاطفيًا: راجع بعض المشاكل وأنعم النظر في حياتك العاطفية بطريقة أكثر استقلالية وبرودة أعصاب.صحيًا: احذر اضطرابات الورك والساقين، بالإضافة إلى الحمّى.مهنيًا: وجود القمر في برج العقرب المائي الصديق يتحدث عن تطورات عملية مهمة تعزّز موقعك في العمل.عاطفيًا: تشعر بالارتياح اليوم نتيجة تخلصك من موقف صعب مع الشريك.صحيًا: كن من أصحاب الإرادات الصلبة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالوضع الصحي.مهنيًا: القمر في العقرب في مواجهة برجك يفرض عليك التأني والاهتمام بالآخر الذي قد يلومك على أنانية ما.عاطفيًا: يطلب إليك التروّي وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات، وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة بهدوء.صحيًا: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي.مهنيًا: التعامل مع الزملاء بصدق وشفافية يمنحك مزيدًا من المصداقية، فتكسب ثقة الجميع من دون استثناء.عاطفيًا: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق، لذا تكون مضطرًا إلى مضاعفة جهودك.صحيًا: ما قمت به لا يكفي لاستعادة وزنك الطبيعي، تحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى الهدف المنشود.مهنيًا: قد تستعيد قضايا من الماضي تساعدك على حل بعض الأمور، فكن متفائلا لأن الجو لا يحمل لومًا وشكوى أو تذمرًا علنيًا.عاطفيًا: استيعاب الشريك له أبعاد مهمة، لكنّ التساهل أحيانًا يزيد الوضع تعقيدًا ويوصلك إلى الطريق المسدود.صحيًا: لا تهمل أي عارض، بل سارع إلى الطبيب واعرض حالتك عليه.مهنيًا: تعيش يوما من الطمأنينة تحت تأثير القمر من برجك الذي يساعدك على تنظيم عملك على نحو أفضل، قياسًا بما قد تتطلبه المرحلة المقبلة.عاطفيًا: معاملة الشريك بطريقة حسنة تترك ارتياحًا عنده، وتولّد مزيدًا من الأجواء الجيّدة بين الطرفين.صحيًا: ضع خطة واضحة لحياتك الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية.مهنيًا: تواجه كل الاحتمالات بعزيمة ووعي وتستبق الأمور، ولا تتوّرط في مجالات عميقة، ولا تدخل في تحدّيات.عاطفيًا: تعلّم كيف تنتظر الوقت المناسب وكيف تلتقط مفاتيح الحب، من دون أن تهمل ناحية أو تتخلّى عن مهمّة ودور.صحيًا: الخلافات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك تعبًا جسديًا ونفسيًا، إنتبه لصحتك.مهنيًا: تجني جهودك المهنية الأموال والأرباح، ويكون بانتظارك فرحة كبيرة على هذا الصعيد.عاطفا: لا تزعج الحبيب بطلباتك التى لا تنتهي، كن ايجابيًا في تصرفاتك معه ولا تكن كثير الانتقاد.صحيًا: واكب التطورات العلمية الطبية الحديثة والنصائح التي يقدمها أصحاب الاختصاص.مهنيًا: احذر معاكسة القمر من العقرب إذ قد يجعلك منطويًا على نفسك أو يولد مشكلة مع الزملاء، فكُن عاقلًا جدًّا.عاطفيًا:لا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر، إنسجام فكري بينك وبينه.صحيًا: قاوم السلبيات وواجه كل من يحاول تثبيط عزيمتك عن القيام بالتمارين الرياضية المفيدة.مهنيًا: وجود القمر في برج العقرب المائي الصديق يجعلك تشعر بضرورة القيام بمبادرة من دون انتظار، وتفرح لانفراجات كانت منتظرة.عاطفيًا: لماذا لا تظهر مشاعرك للحبيب وأنت تدرك مدى تعلقه بك؟ لا بأس من الإقدام على ذلك.صحيًا: أنت بغنى عن تأزم وضعك الصحي، من هنا بادر إلى المحافظة عليه كما يجب.