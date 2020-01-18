أبوالغيط يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى قمة برلين حول ليبيا

يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في القمة التي دعت إليها المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل حول الأزمة الليبية والتي ستعقد غد الأحد في برلين.ووفقًا لبيان صادر عن الأمانة العامة، اليوم، فإنه من المقرر أن يعرض أبوالغيط أمام القمة ثوابت الجامعة العربية فيما يخص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع الليبي، عبر تثبيت وقف إطلاق النار القائم منذ يوم 12 يناير الجاري، ودعوة الأطراف الليبية إلى التوافق على الترتيبات اللازمة للوصول إلى وقف دائم للعمليات العسكرية، واستئناف عملية الحوار الليبي بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية المختلفة تحت رعاية المبعوث الأممي غسان سلامة.كما سيجدد الأمين العام، رفض الجامعة كل أشكال التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي، وسيدعو إلى امتثال جميع الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين للمخرجات التي ينتظر صدورها عن القمة، والالتزام بكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر السلاح وسيادة وسلامة الدولة الليبية.