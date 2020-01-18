الجارديان: إيران تواجه عاما جديدا من البؤس والفقر

أفادت صحيفة الجارديان في ​تقرير​ نشرته، بأن ​الفقر​ يتوسع في ​إيران​ عاما بعد عام، والبلاد تواجه عاما جديدا من البؤس والاضطرابات.وذكر التقرير، أنه خلال الأسبوعين الماضيين عاشت إيران حالة مشحونة بالأسى والغضب، وكذا الشعور بالخوف من حرب وشيكة مع ​الولايات المتحدة​.وأشارت الصحيفة إلى أن قبل الغارة الجوية الأمريكية، التي قتل فيها قائد ​فيلق القدس​ السابق في ​الحرس الثوري الايراني​ ​قاسم سليماني​، كان الناس في إيران يواجهون الخطر والبؤس، مؤكدة أنه عقب اعتراف إيران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية تمكنت السلطات بسرعة من تفريق ​المتظاهرين​ الذين خرجوا في ​طهران​ والعديد من المدن الأخرى، مشددة على أن الظروف مهيأة، للمزيد من الغضب والاضطرابات.وأوضحت الصحيفة، أن العقوبات التي فرضت على ​إيران بدأت تترك أثرها المؤلم في المجتمع الإيراني، وجراء ذلك ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية والإسكان في البلاد بنسبة الخمس في عام 2019، حسب مركز الإحصائيات في إيران.وأضاف مركز الإحصائيات فى إيران، أن أسعار اللحوم ارتفعت بنسبة 57 في المئة، مما يجعل الكثير من العائلات غير قادرة على شرائها.كما أسفر فرض ​العقوبات الأمريكية​ على إيران على إعادة نحو 1.6 مليون إيراني إلى دائرة الفقر، حسب مؤسسة إيرانية تعنى بتطوير العلاقات التجارية مع ​أوروبا​، مضيفا "تأثير العقوبات ​الاقتصاد​ية لا يقتصر على الفقراء و​المهاجرين​ في إيران بل إنه وصل إلى الطبقة المتوسطة، التي تشتكي من التضخم الذي أدى إلى انهيار قيمة دخلها، وعجزها عن التوفير.وأكد أنه "في نوفمبر الماضى خرج الإيرانيون إلى الشارع احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود في 29 من أصل 31 مقاطعة في البلاد وتصدت لهم أجهزة ​الأمن​ بعنف كبير أدى إلى مقتل 304 أشخاص على الأقل وهناك من يقول إن عدد قتلى ​الاحتجاجات​ وصل إلى 1500.وأوضحت الصحيفة، أن المراقبين يرون أن ​النظام الإيراني​ ليس مهددا بالانهيار، كما أن اقتصاد البلاد لا يزال متماسكا وهو ما يعني أن استراتيجية الولايات المتحدة التي تهدف إلى إسقاط النظام في إيران بواسطة ضرب الاقتصاد لم تثبت فعاليتها.ولفت إلى أن العقوبات الأمريكية منحت المتشددين في البلاد المزيد من القوة، فتزايد التوتر مع الولايات المتحدة قوض سلطة الرئيس ​حسن روحاني​، الذي يعد من الإصلاحيين الداعمين لفكرة فتح علاقات مع الغرب مقابل فوائد اقتصادية للبلاد.