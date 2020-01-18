توزيع 500 كرتونة مواد غذائية ضمن «حياة كريمة» بالإسكندرية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة محمد رجب الخيرية قافلة الخير بمركز شباب طه الأمين بقرية بنجر السكر، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوزيع ٥٠٠ كرتونة من المواد الغذائية على البسطاء من الأسر من أهالي القرية.وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن هذه القوافل الخيرية تأتي ضمن سلسلة القوافل التي نفذت على مدار العام وبشكل أسبوعي للمؤسسة الخيرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.وأضافت أن الوزارة تهتم بالمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى خدمة المجتمع وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، وذلك إيمانا بالدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط.