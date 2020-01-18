موعد عزاء شقيق نداء شرارة

موعد العزاء

وفاة شقيقها

أعلنت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن موعد عزاء شقيقها والذي توفى صباح اليوم السبت.وكتبت نداء شرارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تقبل التعازي في جمعية السافرية.. في منطقة جبل الزهور عقب صلاة العصر.. استودعتك الله يا حبيبي الله يصبرنا كسرتنا يا اخويا".وكانت أعلنت المطربة نداء شرارة عن وفاة شقيقها جراء حادث، حيث كتبت: "اخوي مات ٢٦ سنة مات.. شب راح حادث.. كنت وعدتوا أجهزلو بيتو عشان بدو يتجوز، كان نفسه يتجوز وعامل جمعية.. اخر الشهر بدو يقبضها عشان.. اخطبلوا يارب الفاجعة أكبر مني أكبر من طاقتنا.. الصبر من عندك يارب صبر امي قلبي بينعصر.. يارب".