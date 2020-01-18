الأمطار تغرق شوارع مطروح «صور»

شهدت محافظة مطروح، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أمطار متوسطة أدى إلى غرق الشوارع والميادين بالإضافة إلى سحب ركامية، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية عن حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن موجة الطقس السيئ، خاصة في الساحل الشمالي، حيث ضربت موجة الطقس السيئ محافظة مطروح وبعض المدن التابعة لها.وأوضح اللواء وليد المعداوي، رئيس مجلس ومدينة مطروح، في تصريحات سابقة لـ"الدستور" أنه جرى تشكيل فريق الإنقاذ والطوارئ يشمل 5 ماكينات و6 سيارات ولودر لإزالة مياه الأمطار من الشوارع والميادين والطرق السريعة، موضحًا أن الفريق يعمل على مدار 24 ساعة.وناشد، المواطنين، عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين العامة، في ظل الطقس السيئ الذي يضرب المدينة حرصًا على حياة وسلامة المواطنين، مطالبًا المسافرين باليقظة على الطريق الدولي الساحلي وطريق السلوم، وللسيارات بالابتعاد عن الأشجار واللافتات الكبيرة.ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالعمل على سرعة رفع تراكمات مياه الأمطار بمدن المحافظة والتنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة، ومجالس المدن مع ما شهدته مدن المحافظة من سقوط أمطار.