العثور على طفل حديث الولادة خلف مسجد بـ6 أكتوبر

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على طفل حديث الولادة، ملقى خلف أحد المساجد بالحي السادس بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.كان الرائد إسلام سمير، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، تلقى بلاغا من أحد الأهالي بالحي السادس مفاده العثور على طفل حديث الولادة خلف أحد المساجد بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على طفل حديث الولادة يرتدي ملابسه كاملة وتم نقله إلى المستشفى للاطمئنان عليه، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.