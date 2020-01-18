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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 644 هاربًا من تنفيذ الأحكام القضائية بأسوان

السبت 18/يناير/2020 - 09:42 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أسوان_إسراء توفيق
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شنت الأجهزة الأمنية في أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم السبت، حملة موسعة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، بإشراف مدير الأمن اللواء هشام فاروق.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 644 حكمًا قضائيًا، وهم عبارة عن: 141 حكم حبس جزئي، و21 حكم حبس مستأنف، فضلًا عن 315 أحكام غرامات، و165 أحكام المخالفات.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط، وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تعاطي المواد المخدرة أو الاتجار فيها.

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